ईडी द्वारा मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा- "इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं..."

Highlights संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप संजय राउत ने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर केवल कार्रवाई करती है तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमिलनाडु में शुरू हुई ये सिसायत अब देश के अन्य राज्यों में भी फैल गई है।

इसी कड़ी में महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई पर बड़ा सवाल किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही ये सभी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? केंद्र सरकार से सवाल करते हुए संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।

#WATCH | ..."We keep sending complaints against their (BJP) people, with evidence. When will the probe against them start?... I sent complaint against 3 ministers of Maharashtra to ED, on money laundering, I have not even received a reply...why there are no raids against… pic.twitter.com/kygCijTFQL