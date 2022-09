संबित पात्रा ने राहुल गांधी की पादरी जॉर्ज पोन्नैया के साथ हुई मुलाकात पर किया हमला, बोले- 'राहुल गांधी चुनाव तक हिंदू होते हैं, बाद में असली चेहरा सामने आता है'

Highlights संबित पात्रा ने पादरी जॉर्ज पोन्नैया से राहुल गांधी की हुई मुलाकात पर किया जबरदस्त हमला राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, राम के होने का सबूत मांगते हैं राहुल गांधी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं और चुनाव बाद उनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ जाता है

दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' विवादों के घेरे में आ गई है। राहुल गांधी की कन्याकुमारी में विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात के मुद्दे पर हमलावर भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दोहरे व्यक्तित्व वाली शख्सियत हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी केवल हिंदू होने का छलावा करते हैं और वो यह सारी कवायद वोटबैंक की पॉलिटिक्स के लिए करते हैं।

संबित पात्रा ने पादरी जॉर्ज पोन्नैया से राहुल गांधी की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा, "ऐसा पहली बार नहीं। ऐसे कई मौके हैं जब कांग्रेस न केवल राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी ने भी हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, चाहे वो भगवान राम के होने का सबूत मांगना हो या फिर मां शक्ति के विषय में हो।"

Not the 1st time. There are numerous occasions when Congress, Sonia Gandhi&Rahul Gandhi have made indecent remarks against Hindu religion - be it demanding proof of Lord Ram or this issue of Maa Shakti: BJP's Sambit Patra on video of Rahul Gandhi with Tamil pastor George Ponnaiah pic.twitter.com/W96EjDg8co