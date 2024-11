Sambhal News: संभल जानें से पहले पढ़िए गाइडलाइन?, 10 दिसंबर तक बाहरी शख्स नो एंट्री, जानें 7 दिन में क्या-क्या हुआ अपडेट

Highlights सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। संभल जाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति मिले।

संभलः संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसीया ने यहां जारी एक बयान में कहा, "कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा।" यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी (सपा) का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शनिवार को संभल का दौरा करने वाला था।

#WATCH | Uttar Pradesh | Police personnel deployed outside the residence of Uttar Pradesh Assembly LoP Mata Prasad Pandey, in Lucknow



A delegation of the Samajwadi Party led by Mata Prasad Pandey is likely to visit Sambhal today. pic.twitter.com/w4VF4KR3aZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 30, 2024

इस बीच, समाजवादी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घरों पर सरकार द्वारा पुलिस तैनात कर उन्हें संभल जाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। भाजपा सरकार संभल हिंसा का सच छिपा रही है। सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति मिले।’’

#WATCH | Delhi: On Samajwadi Party (SP) delegation to visit Sambhal, Samajwadi Party MP Harendra Singh Malik says, "What is the ground reality? How did the incident on 24th November take place? We will keep the reality in front of the nation. If the government allows us we will… pic.twitter.com/xBuw3WHXCR — ANI (@ANI) November 30, 2024

सपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने शुक्रवार को कहा था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय की नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को सौंपेगा।

#WATCH | Lucknow: On his visit to Sambhal, Uttar Pradesh Assembly LoP Mata Prasad Pandey says, "...Sambhal DM called me and asked me not to come there. I will go to the party office and decide what to do next. We do not provoke anyone... They should have given me a notice, but… pic.twitter.com/gngMXiDAGV — ANI (@ANI) November 30, 2024

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संभल मामले की जानकारी हासिल करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दो दिसंबर को वहां जाएगा। इस बीच, माता प्रसाद पांडेय ने लखनऊ में अपने आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘गृह सचिव संजय प्रसाद ने मुझे फोन कर संभल नहीं जाने का अनुरोध किया था।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " Sambhal incident and Adani issue are very serious but we are not being allowed to raise these issues in the Parliament, then what kind of democracy is left? When we stand up along with Leader of Opposition to raise… pic.twitter.com/ghtB4ov9F6 — ANI (@ANI) November 30, 2024

संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने भी मुझे फोन कर बताया कि जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है इसलिए मैं अब पार्टी कार्यालय जाऊंगा और इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा।’’ पांडेय ने कहा, ‘‘यह सरकार संभल में शायद अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मुझे रोकना चाहती है क्योंकि हमारे दौरे से कई गलतियां सामने आ जाएंगी।’’

#WATCH | Lucknow: Notice being served to Uttar Pradesh Assembly LoP Mata Prasad Pandey by DM Sambhal asking him not to go there in view of the law and order situation



A delegation of the Samajwadi Party led by Mata Prasad Pandey was scheduled to visit Sambhal today. pic.twitter.com/gOLAbHsxne — ANI (@ANI) November 30, 2024

पांडेय के आवास के बाहर शुक्रवार रात से ही भारी सुरक्षा लगाई गई है। संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किए गये सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है।

#WATCH | Delhi: On the Samajwadi Party (SP) delegation to visit Sambhal, Congress MP Pramod Tiwari says, "What is the district administration hiding? Why does the state government not want the opposition to visit Sambhal? They should allow the delegation to visit Sambhal..." pic.twitter.com/7ylSepiaui — ANI (@ANI) November 30, 2024

वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। पिछले 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गयी थी तथा 25 अन्य घायल हो गये थे।

Web Title: Sambhal News Live Sambhal district administration prohibits entry of outsiders till Dec 10 see video watch time line 24 to 30 nov