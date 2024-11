Sambhal Mosque Survey: जामा मस्जिद सर्वे पर बवाल, संभल में इंटरनेट-स्कूल बंद, भारी हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात

Sambhal Mosque Survey: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के सर्वेक्षण के कारण हिंसा हो गई है। जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिले में भारी हिंसा के कारण पुलिस बल तैनात किया गया है जहां कफ्यू जैसे हालात हो गए हैं। इस घटना के बाद संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हिंसा के बाद बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों के बिना पूर्व अनुमति के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

25 नवंबर से प्रभावी यह आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत उल्लंघन के लिए दंड लागू करता है। यह कदम 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई झड़पों के बाद आया है, जिसके कारण पथराव और हिंसा हुई थी। इस घटना में तीन लोग मारे गए और कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित लगभग दो दर्जन घायल हो गए। अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लागू करते हुए इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं।

इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और हिंसा की निंदा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इसे "सुनियोजित साजिश" बताया। एआईसीसी के मीडिया एवं प्रचार (संचार विभाग) के अध्यक्ष खेड़ा ने एक बयान में कहा, ""बटेंगे तो कटेंगे"" का निंदनीय नारा देने वाले सीएम आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक "सुरक्षित" नहीं है।

आज संभल की बेहद निंदनीय घटनाओं से यह स्पष्ट है। संभल में प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी के वीडियो सीएम आदित्यनाथ और भाजपा-आरएसएस की सुनियोजित साजिश का भयावह परिणाम दर्शाते हैं। वर्षों से सद्भावना और सौहार्द का प्रतीक रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज सुनियोजित साजिश के तहत तीन लोगों की हत्या और कई लोगों के घायल होने का गवाह बना।"

#WATCH | Drone visuals from Uttar Pradesh's Sambhal where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived to conduct a survey of Shahi Jama Masjid yesterday



