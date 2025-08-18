'वोट चोरी' कर जीते अखिलेश यादव, हर बूथ पर 10-15 वोट मिले?, समाजवादी पार्टी प्रमुख को लाभ मिला और कन्नौज से जीते, योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने निर्वाचन आयोग पर खड़े किए सवाल

Highlights लोकसभा चुनाव में कोई भी ऐसा बूथ नहीं बचा जहां पर भाजपा के वोट ना कटे हों। हर जगह पर हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। मतदाता सूचियों में व्यापक अनियमितता और 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं।

बरेलीः निर्वाचन आयोग पर 'वोट चोरी' तथा अन्य अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने रविवार को कहा कि चुनाव प्रक्रिया में 'निश्चित' रूप से 'गड़बड़ी' है और पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव को इसका लाभ मिला, और वह जीते।

बरेली के दौरे पर आये समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी ऐसा बूथ नहीं बचा जहां पर भाजपा के वोट ना कटे हों।

हर जगह पर हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे।'' उन्होंने दावा किया, ''तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से गड़बड़ी है और कहां पर कौन लाभ ले ले रहा है, यह मुझे नहीं पता लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव जी ने जरूर इसका लाभ लिया।'' अरुण ने कहा, ''भारी संख्या में हमारे वोट काटे गये थे और गलत वोट वहां पर जुड़े हुए थे।

मैं इस बात की मांग करता हूं कि हमारी मतदाता सूची का एक गहन पुनरीक्षण होना चाहिए। नगर निगम और पंचायत चुनावों की मतदाता सूची अलग-अलग होने के बजाय एक ही होनी चाहिए और उसको आधार से जोड़ा जाना चाहिये ताकि किसी प्रकार का कोई दोहराव (डुप्लीकेशन) न होने पाए।''

राज्य मंत्री द्वारा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी बताये जाने का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग पर मतदाता सूचियों में व्यापक अनियमितता और 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं।

