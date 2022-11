सलमान खान की पड़ोसी के खिलाफ याचिका पर अब कोर्ट नए सिरे से करेगी सुनवाई, जानें मामला

Highlights जस्टिस सीवी भडांग नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई की थी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह समय की कमी और और अन्य प्रशासनिक कार्य के कारण मामले को सुनवाई के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक और बेंच सुनवाई करेगी।

मुंबई: अपने पड़ोसी के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक और बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल, जस्टिस सीवी भडांग के बाद सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करनी होगी। जस्टिस सीवी भडांग नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई की थी।

मगर उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह समय की कमी और और अन्य प्रशासनिक कार्य के कारण मामले को सुनवाई के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने पनवेल के पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

Another bench of Bombay HC will have to hear Salman Khan's plea against his neighbour after Justice CV Bhadang, who is due to retire in Nov&had heard the matter fully, today said that he's listing the matter as part heard due to lack of time &other administrative work



(File pic) pic.twitter.com/1ePjJ7rm9B