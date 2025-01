Saif Ali Khan Attack Case: ऑटो-रिक्शा चालक भजन सिंह राणा से मिले सैफ अली खान?, पैसे दिए और जरूरत पड़ने पर हरसंभव मदद का आश्वासन

Highlights परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी मां शर्मिला टैगोर के पैर छुए। सभी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किया।

Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने यहां पिछले सप्ताह हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाने वाले ऑटो-रिक्शा चालक भजन सिंह राणा से मुलाकात की और मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। चालक ने बताया कि सैफ ने उसे कुछ पैसे भी दिए और जरूरत पड़ने पर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। राणा ने कहा कि मंगलवार को सैफ को अस्पताल से छुट्टी मिलने से ठीक पहले जब वह लीलावती अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अभिनेता और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी मां शर्मिला टैगोर के पैर छुए।

Mumbai, Maharashtra: Bhajan Singh Rana, the auto driver who took actor Saif Ali Khan to the hospital after he was attacked, met the actor after he was discharged from the hospital yesterday.



Auto driver Bhajan Singh Rana says, "...They gave a time of 3:30 PM, I said okay, and I… pic.twitter.com/knmztnk9E4— IANS (@ians_india) January 22, 2025

उन्होंने कहा कि सभी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने उनके संपर्क में रहने का वादा किया है। सोलह जनवरी की रात यहां बांद्रा क्षेत्र में एक अर्पाटमेंट की 12वीं मंजिल पर स्थित 54 वर्षीय अभिनेता के घर में उन पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था। हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किया।

In light of the #SaifAliKhan incident, it’s extremely unfortunate that Sanjay Raut is politicising my call for an audit & strict punishment of staffing agencies in #Maharashtra that fail to verify illegal Bangladeshi migrants.



Matters of security must transcend petty politics. https://t.co/B4JDlVBrpH — Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️ (@milinddeora) January 22, 2025

इसके बाद खान को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। खान को मंगलवार शाम यहां स्थित लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। ऑटोरिक्शा चालक ने कहा, ‘‘मैं कल अस्पताल में उनसे (सैफ से) मिला। उन्होंने अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए मुझे धन्यवाद देने के वास्ते बुलाया था। उन्होंने मेरी सराहना की। मुझे उनसे और उनके परिवार से आशीर्वाद मिला।’’

📸#InPics | Actor Saif Ali Khan meets auto driver Bhajan Singh Rana who took him to hospital after attack#SaifAliKhanpic.twitter.com/kkDJOWJhn7 — NDTV (@ndtv) January 22, 2025

राणा ने कहा, ‘‘उन्होंने (खान) मुझे अपनी मां (शर्मिला टैगोर) से मिलवाया और मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे जो भी सही लगा, रुपये दिए और कहा कि जब भी मुझे मदद की जरूरत होगी, वह उपलब्ध रहेंगे।’’ पुलिस ने अभिनेता पर हमले के आरोप में रविवार को ठाणे से बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया था।

PRECISE! Sanjay Nirupam SMASHES Propoganda🔥



"After #SaifAliKhan incident, such atmosphere was created in Mumbai as if Law & Order has collapsed, HM has failed & every citizen is unsafe. The way Saif came out of hospital, it seems as if nothing happened 4 days ago. I want to ask… pic.twitter.com/2F9yWF7qge — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) January 22, 2025

शहजाद अवैध रूप से भारत में घुसा था और उसने अपना नाम बदलकर विजयदास कर लिया था। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी चोरी करने के इरादे से अभिनेता के घर में घुसा था। इस बीच, शिवसेना नेता संजय निरूपम ने बॉलीवुड अभिनेता के ‘‘शीघ्र स्वस्थ होने’’ पर टिप्पणी की।

निरूपम ने कहा, ‘‘लीलावती अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि चाकू सैफ अली खान की पीठ के 2.5 इंच अंदर तक घुस गया था और उनकी सर्जरी छह घंटे तक चली थी। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि क्या छह घंटे लंबे ऑपरेशन से गुजरने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी ठीक हो सकता है।’’

शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत ने भी अभिनेता के शीघ्र स्वस्थ होने के बारे में बात की। राउत ने कहा, ‘‘चाकू गहराई तक घोंपा गया था, लेकिन सैफ अस्पताल से खुद चलकर बाहर आए। यह डॉक्टरों के किसी चमत्कार से कम नहीं है।’’

