Rajasthan Election 2023: राजस्थान में कांग्रेस जीती तो सचिन पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री

Highlights सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि वे युवा नेताओं को जगह दें सूत्रों ने यह भी कहा है कि पार्टी द्वारा अशोक गहलोत को भी इस बारे में बताया गया पायलट द्वारा नई पार्टी के गठन की अटकलों को सूत्रों ने खारिज कर दिया

दोसा: आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी करती है तो वहां सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रविवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि पार्टी द्वारा वर्तमान सीएम अशोक गहलोत को बताया गया है कि हर मौके पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, अन्य दावेदार भी थे लेकिन उन्हें राजस्थान में सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि वे युवा नेताओं को जगह दें। नई पार्टी के मुद्दे पर सूत्रों ने अटकलों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह भी कहा है कि अभी तक पायलट की ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

इससे पहले सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने की अटकलों पर, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को इसे "अफवाह" बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि टोंक विधायक पार्टी छोड़ देंगे।

वेणुगोपाल ने कहा, "मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। मुझे ये अफवाहें लगती हैं।" वेणुगोपाल ने कहा, "नेतृत्व के प्रयासों के बाद, मैंने सचिन पायलट से 2-3 बार बात की है और हम बारीक विवरण पर चर्चा कर रहे हैं। हमें सचिन पायलट के आधिकारिक रूप से पार्टी छोड़ने की कोई जानकारी नहीं है।"

मंगलवार को राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि खड़गे और गांधी ने हाल ही में दिल्ली में सीएम गहलोत और सचिन पायलट से बात की थी, जिसमें राजस्थान के दोनों नेता एकजुट होकर काम करने के लिए सहमत हुए थे।

रंधावा के हवाले से कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने दोनों को ध्यान से सुना और दोनों को बताया गया कि वे कांग्रेस की संपत्ति हैं ... दोनों ने कहा कि वे एक साथ काम करेंगे।" इस बीच, कांग्रेस नेता सचिन पायलट रविवार को अपने पिता राजेश पायलट को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने राजस्थान के दौसा पहुंचे।

#WATCH | Dausa, Rajasthan: Congress leader Sachin Pilot pays tribute to his father Rajesh Pilot on his death anniversary pic.twitter.com/c1xmqs0Nxs