'सबके बॉस तो हम हैं': टैरिफ पर राजनाथ सिंह का डोनाल्ड ट्रंप पर परोक्ष प्रहार
By रुस्तम राणा | Updated: August 10, 2025 16:55 IST2025-08-10T16:55:20+5:302025-08-10T16:55:20+5:30
नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की तेज वृद्धि से नाखुश हैं और मानते हैं कि, “सबके बॉस तो हम हैं”। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने कहा कि वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्मित उत्पादों को अधिक महंगा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो दें।
रक्षा मंत्री ने कहा, "कुछ लोग भारत के तेज़ विकास से ईर्ष्या करते हैं। वे सोचते हैं, 'हम सबके मालिक हैं।' वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "जब भारतीयों के हाथों से बनी चीज़ें विदेशों में बनी चीज़ों से महंगी हो जाएँगी, तो दुनिया भर के लोग उन्हें खरीदना बंद कर देंगे।"
उनकी यह टिप्पणी नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें अमेरिका भारतीय निर्यात पर उच्च शुल्क लगा रहा है। भारत ने अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया है और कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की तीव्र प्रगति अजेय है और कोई भी शक्ति इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने आगे कहा कि पहले, देश विमान और हथियारों सहित रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर था, लेकिन अब इनमें से कई का उत्पादन भारत द्वारा ही किया जाता है, जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अन्य देशों को भी निर्यात किए जाते हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा, "जिस गति से भारत प्रगति कर रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी शक्ति इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती। जहाँ तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है, पहले चीज़ें विदेश में बनती थीं और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती थी, चाहे वह विमान हो, हथियार हों या कुछ और, हम सब कुछ दूसरे देशों से खरीदते थे।"
रक्षा मंत्री ने कहा, "लेकिन अब, इनमें से कई वस्तुएं न केवल भारतीय धरती पर बनाई जा रही हैं, न केवल भारतीयों के हाथों से बनाई जा रही हैं, न केवल हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, बल्कि हम उन्हें अन्य देशों को निर्यात भी कर रहे हैं।"