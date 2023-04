भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, 53 में से भारत को मिले 46 वोट

Highlights एस जयशंकर ने कहा कि यह बहुपक्षीय चुनाव था, जिसमें दो सीटों के लिए चार उम्मीदवार खड़े थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की।

नयी दिल्लीः भारत अगले साल एक जनवरी से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। इस मामले के जानकार ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। जबकि प्रतिद्वंद्वी कोरिया गणराज्य को 23 वोट, चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले।

उन्होंने कहा कि यह बहुपक्षीय चुनाव था, जिसमें दो सीटों के लिए चार उम्मीदवार खड़े थे। उन्होंने कहा, "भारत एक जनवरी 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया! टीम को एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में इतनी मजबूती से जीत हासिल करने के लिए बधाई।" जयशंकर ने कहा कि सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ने उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में स्थान दिलाया है।

India elected to the highest UN 🇺🇳 statistical body for a 4-year term beginning on 1 January 2024!



Congrats Team @IndiaUNNewYork for coming through so strongly in a competitive election.