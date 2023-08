चीन की 'पुरानी आदत' है: एस जयशंकर ने अरुणाचल को शामिल करने वाले नए नक्शे को खारिज किया

Highlights चीन द्वारा जारी नवीनतम मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को शामिल करने पर विदेशमंत्री ने दी कड़ी प्रतिक्रिया जयशंकर ने कहा, पड़ोसी देश की ऐसे मानचित्र जारी करने की पुरानी 'आदत' है भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन के नए मानचित्र को सिरे से खारिज किया

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन द्वारा जारी नवीनतम मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि पड़ोसी देश की ऐसे मानचित्र जारी करने की पुरानी 'आदत' है। जयशंकर ने एनडीटीवी से बात करते हुए यह भी कहा कि चीन का सिर्फ दूसरे देशों के इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है।

जयशंकर की तीखी प्रतिक्रिया चीन द्वारा आधिकारिक तौर पर अपने "मानक मानचित्र" का 2023 संस्करण जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर सहित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नई दिल्ली का हमेशा मानना है कि अरुणाचल प्रदेश "हमेशा" देश का अभिन्न अंग रहा है और "हमेशा" रहेगा।

जयशंकर ने एनडीटीवी से कहा, "चीन ने उन क्षेत्रों के साथ मानचित्र जारी किए हैं जो उनके नहीं हैं। (यह एक) पुरानी आदत है। केवल भारत के कुछ हिस्सों के साथ मानचित्र जारी करने से... इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि क्या करना है हमारा क्षेत्र है। बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता।''

अपनी बातचीत के दौरान दिग्गज राजनयिक ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कोई भी स्टॉक में गिरावट के बारे में बात नहीं करता है।" विदेश मंत्री ने कहा, "अगर आज कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता है या इसका उतना उल्लेख नहीं किया जाता है... तो मैं क्या कह सकता हूं? इसे देखने का एक तरीका 'बाजार का फैसला' है। कौन से स्टॉक में गिरावट की बात की जाती है? कोई भी गिरते स्टॉक के बारे में बात नहीं करता है।“

वहीं चीन के तथाकथित 2023 "मानक मानचित्र" पर मीडिया के सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची कहते हैं, "हमने आज तथाकथित 2023 "मानक" पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक मजबूत विरोध दर्ज कराया है। चीन का नक्शा" जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है। चीनी पक्ष के ऐसे कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं।

In response to media queries on the so-called 2023 "standard map” of China, the MEA Official Spokesperson, Arindam Bagchi says, "We have today lodged a strong protest through diplomatic channels with the Chinese side on the so-called 2023 "standard map” of China that lays claim… pic.twitter.com/UGDeMeHYuq