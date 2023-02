संकटग्रस्त पड़ोसी देश के प्रति भारत के रवैये पर बोले जयशंकर- 'पाकिस्तान भारत के लिए श्रीलंका नहीं है...', देखें वीडियो

Highlights जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक पाकिस्तान की हरकतों और पाकिस्तान की पसंद से तय होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अचानक और अकारण किसी कठिन परिस्थिति में नहीं पहुंचता। पाकिस्तान घटते विदेशी मुद्रा भंडार, उच्च मुद्रास्फीति और अपनी मुद्रा के तेज मूल्यह्रास सहित आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है।

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्यों और विकल्पों से तय होगा और यह पड़ोसी देश पर निर्भर करता है कि वह अपनी आर्थिक परेशानियों से कैसे बाहर निकले। उन्होंने श्रीलंका द्वारा सामना किए गए आर्थिक संकट के दौरान उसकी भारत द्वारा की गई सहायता का उल्लेख भी किया।

जयशंकर ने कहा कि यह एक बहुत ही अलग संबंध है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक पाकिस्तान की हरकतों और पाकिस्तान की पसंद से तय होता है। कोई भी व्यक्ति अचानक और अकारण किसी कठिन परिस्थिति में नहीं पहुंचता। यह उनके लिए है कि वे कोई रास्ता निकालें। आज हमारा संबंध ऐसा नहीं है जहां हम उस प्रक्रिया से सीधे प्रासंगिक हो सकें।"

पाकिस्तान घटते विदेशी मुद्रा भंडार, उच्च मुद्रास्फीति और अपनी मुद्रा के तेज मूल्यह्रास सहित आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। जयशंकर ने श्रीलंका के प्रति सद्भावना और पाकिस्तान के प्रति लोगों की भावनाओं का जिक्र किया। इस्लामाबाद भारत में सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

