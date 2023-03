दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री ने कहा- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का यह सही समय है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग की। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का यह सही समय है। रूस के विदेश मंत्री का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि भारत भी यूएन के मंच पर सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग उठा चुका है।

भारत के साथ रूस के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए लावरोव ने कहा कि भारत के साथ रूस के संबंधों को 'विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी' के रूप में वर्णित किया गया है। यह रिश्ते के विशेष चरित्र को दर्शाता है। हम प्रमुख वैश्विक एजेंडे पर भारत के जिम्मेदार रुख की सराहना करते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि यह आक्रमण उस युद्ध की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जिसे पश्चिम कई वर्षों से तैयार कर रहा था और इसीलिए वह यूक्रेनी शासन को हथियार दे रहा था।

...It is high time to reform the UN Security Council: Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov's addressing press conference in Delhi pic.twitter.com/gZL4pe78x2