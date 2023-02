मोहन भागवत के बयान पर RSS ने दी सफाई, कहा- उन्होंने 'पंडित' का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है...

Highlights बढ़ते विवाद को देखते हुए आरएसएस की तरफ से संघ प्रमुख के बयान पर सफाई दी गई है RSS नेता आंबेकर ने कहा, उन्होंने अपने वक्त में 'पंडित' शब्द का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है 'विद्वान' होता है संघ प्रमुख ने अपने भाषण में कहा था, जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के 'पंडित' वाले बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर उनसे माफी तक मांगने को लेकर कहा जा रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए आरएसएस की तरफ से संघ प्रमुख के बयान पर सफाई दी गई है।

आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने कहा कि कल (रविवार) मोहन भागवतमुंबई में डॉक्टर मोहनजी भागवत संत रविदास जयंती के एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्त में 'पंडित' शब्द का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है 'विद्वान' होता है।

आंबेकर ने कहा कि संघ प्रमुख ने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, उन्होंने कहा "संतों को जो सत्य की अनुभूति हुई, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं (ईश्वर) सब प्राणियों में हूं इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान-सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा-नीचा नहीं है। कुछ पंडित (विद्वान) शास्त्रों के आधार पर जाति-आधारित विभाजन की बात करते हैं, यह एक झूठ है। यह उनका सटीक बयान है।"

#WATCH | "He(Mohan Bhagwat)was at the Sant Ravidas Jayanti event. He mentioned 'Pandit', meaning 'Vidvaan' (scholars)...Some Pandits speak of caste-based divides on basis of Shaastras,it's a lie. It's his exact statement..,"RSS leader Sunil Ambekar clarifies RSS chief's statement pic.twitter.com/Qak98GkT02