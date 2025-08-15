'RSS दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ', लाल किले से पीएम मोदी ने स्वयंसेवकों के लिए कही ये बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 09:33 IST2025-08-15T09:31:14+5:302025-08-15T09:33:48+5:30

79th Independence Day: मोदी ने कहा, "अगले दस वर्षों में, 2035 तक, मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए, हमने सुदर्शन चक्र का मार्ग चुना है... राष्ट्र सुदर्शन चक्र मिशन का शुभारंभ करेगा।"

RSS is world largest NGO PM Narendra Modi said this for volunteers from Red Fort on 79th Independence Day | 'RSS दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ', लाल किले से पीएम मोदी ने स्वयंसेवकों के लिए कही ये बात

'RSS दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ', लाल किले से पीएम मोदी ने स्वयंसेवकों के लिए कही ये बात

79th Independence Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 साल पूरा होने का उल्लेख किया और कहा कि इस संगठन की राष्ट्रसेवा की यात्रा पर देश गर्व करता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और यह प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ... । 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर मां भारती के कल्याण के लिए लाखों स्वयंसेवकों ने अपना जीवन समर्पित किया।’’

उनका कहना था, ‘‘यह एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल का समर्पण का इतिहास है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्रसेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं।’’ उन्होंने कहा कि आरएसएस की 100 साल की भव्य, समर्पित यात्रा पर देश गर्व करता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "50 साल पहले, भारत के संविधान का गला घोंटा गया था, पीठ में छुरा घोंपा गया था; देश को जेलखाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। आपातकाल को 50 साल हो गए हैं। देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या के इस पाप को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी प्रेरणा है।"

Web Title: RSS is world largest NGO PM Narendra Modi said this for volunteers from Red Fort on 79th Independence Day

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Independence DayNarendra ModiIndiamodiRSSस्वतंत्रता दिवसनरेंद्र मोदीभारतमोदीआरएसएस