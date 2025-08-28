भाजपा अध्यक्ष पद पर RSS प्रमुख ने कहा, 'अगर हम निर्णय ले रहे होते तो क्या इसमें इतना समय लगता?'

नई दिल्ली: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि भाजपा और उनके नेतृत्व वाले संगठन की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उनके उद्देश्य एक जैसे हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या यह आरएसएस ही है जो देश की सत्तारूढ़ भाजपा के लिए अध्यक्ष और रोडमैप तय करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से गलत धारणा है। ऐसा नहीं हो सकता।"

फिर उन्होंने तर्क दिया: "मैं 50 सालों से शाखा चला रहा हूँ, इसलिए अगर कोई मुझे इस बारे में सलाह देता है, तो मैं उसका विशेषज्ञ हूँ। जहाँ तक राज्य चलाने की बात है, वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वे विशेषज्ञ हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में निर्णय उनका है, और हमारे क्षेत्र में हमारा।" इसके बाद, उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, "अगर हम निर्णय ले रहे होते, तो क्या इसमें इतना समय लगता?", और दर्शकों की ताली और हँसी पर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई।

वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल दो साल पहले समाप्त हो गया था और तब से उनका कार्यकाल विस्तार चल रहा है। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। आरएसएस प्रमुख ने इस विषय पर आगे कहा, "हम निर्णय नहीं लेते। हम निर्णय नहीं लेना चाहते। अपना समय लें!" और कार्यक्रम समन्वयक से "अगले विषय पर आगे बढ़ने" का आग्रह किया।

अगला भाजपा अध्यक्ष कौन होगा, इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं - जिसमें हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भागवत से मुलाकात भी शामिल है - लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जुलाई में भी, जब पार्टी ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की थी, तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पार्टी पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष पद दे सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश की नेता डी. पुरंदेश्वरी के नाम सामने आए, साथ ही दक्षिण भारत की एक अन्य नेता, वनाथी श्रीनिवासन, जो भाजपा महिला विंग की प्रमुख हैं, का भी नाम सामने आया।

भाजपा और उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ में आरएसएस की भूमिका पर, दोनों पक्षों के नेताओं ने कहा है कि संघ परिवार (संगठनों का समूह या परिवार) के प्रमुख के रूप में आरएसएस वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन संचालन संबंधी मामलों पर निर्णय नहीं लेता।

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहन भागवत ने इस बात पर ज़ोर दिया: "हम अच्छे काम के लिए मदद मांगने वाले हर व्यक्ति की मदद करते हैं। आप केवल एक ही पार्टी देखते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता संघ के निर्देश पर पार्टी के काम में भी मदद करते हैं।"





Web Title: RSS chief on BJP chiefship, roadmap: ‘If we were deciding, would it have taken so long?'