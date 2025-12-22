जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमें पैसे की नहीं, समय की ज़रूरत?, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा-किफायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति की जरूरत

Highlights कैंसर का न सिर्फ मरीजों पर बल्कि उनके परिवारों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बीमारियां -तनाव, प्रदूषण या मिलावटी खानपान जैसी किसी भी चीज से हो सकती हैं।

चंद्रपुरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि किफायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति की जरूरत हैं, और इन्हें विकेंद्रित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर भागवत ने कहा कि कैंसर का न सिर्फ मरीजों पर बल्कि उनके परिवारों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है।

उन्होंने कैंसर रोगियों की सेवा में समाज की भागीदारी को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमें पैसे की नहीं, बल्कि समय की ज़रूरत होगी।’’ भागवत ने कहा कि किफायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति की जरूरत हैं और इन्हें विकेंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारियां -तनाव, प्रदूषण या मिलावटी खानपान जैसी किसी भी चीज से हो सकती हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कैंसर के कोई खास कारण नहीं होते। भगवान ने हमें शरीर दिया है, और हमें इसका इस्तेमाल इंसानियत की सेवा के लिए करना चाहिए। हमें सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि समय निकालना चाहिए। कैंसर मरीज़ों और परिवारों को भावनात्मक ताकत और सहारे की जरूरत होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कैंसर अस्पताल जैसे संस्थान अच्छे से काम करें।’’

Web Title: RSS chief Mohan Bhagwat said Affordable education health services needed everyone To serve needy we need time, not money