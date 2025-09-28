संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ‘संघ गीत’ लॉन्च किया, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस शामिल, गायक शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 28, 2025 22:56 IST2025-09-28T22:55:20+5:302025-09-28T22:56:45+5:30
आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में गीत हैं, जिनकी कुल संख्या अनुमानित रूप से 25,000 से 30,000 के बीच है।
नागपुरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एल्बम ‘संघ गीत’ लॉन्च किया, जो आरएसएस के गीतों का संग्रह है। उन्होंने इस एल्बम को मातृभूमि के प्रति समर्पण बताया। भागवत ने नागपुर में आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
‘संघ गीत’ एल्बम में प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल हैं। महादेवन ने कार्यक्रम के दौरान इनमें से 10 गीत गाये। गीतों के पीछे की भावना की प्रशंसा करते हुए, भागवत ने कहा, ‘‘संघ गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण और जीवन की तपस्या की उपज हैं। ये गीत स्वयंसेवकों के जीवंत अनुभवों से निकलते हैं।’’
उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में गीत हैं, जिनकी कुल संख्या अनुमानित रूप से 25,000 से 30,000 के बीच है। भागवत ने कहा कि इन गीतों का सार समर्पण की भावना में निहित है और इनके रचनाकारों के नाम ढूंढ़ना अक्सर मुश्किल होता है।
उन्होंने कहा कि संघ गीत गाना कोई आसान काम नहीं है और महादेवन ने इन्हें एक सच्चे स्वयंसेवक की भावना से गाया। गडकरी ने संघ गीत लॉन्च को एक ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि ये गीत देशभक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। फडणवीस ने कहा कि प्रत्येक संघ गीत अत्यंत प्रेरणादायक है और जीवन जीने के मूल्यवान सबक सिखाता है।