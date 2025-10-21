RRB NTPC 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड में 5,810 पदों के लिए पंजीकरण शुरू, जानें पात्रता, चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

RRB NTPC 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने मंगलवार को गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) के अंतर्गत 5,810 स्नातक स्तर की नौकरियों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आरआरबी एनटीपीसी 2025 पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, यातायात सहायक आदि सहित विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे का लक्ष्य अपनी विभिन्न क्षेत्रीय और उत्पादन इकाइयों में कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करना है, जिसके लिए वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भर्तियाँ कर रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

स्नातकों के लिए कौन-सी भूमिकाएँ उपलब्ध हैं?

आरआरबी एनटीपीसी 2025 स्नातक स्तर के उम्मीदवार निम्नलिखित नौकरी भूमिकाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेशन मास्टर चीफ

वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक (सीसीटीएस)

मालगाड़ी प्रबंधक

यातायात सहायक

कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक (जेएए)

वरिष्ठ लिपिक सह टंकक

आरआरबी एनटीपीसी 2025 - मुख्य तिथियाँ यहाँ देखें

1. आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए पंजीकरण तिथि: पंजीकरण तिथि 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।

2. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है।

3. आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित है और उम्मीदवार 22 नवंबर 2025 तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदन पत्र में सुधार: पोर्टल आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक का समय देगा।

5. स्क्राइब विवरण प्रदान करने की तिथियां: पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को 3 से 7 दिसंबर 2025 के बीच आवेदन पोर्टल पर अपने स्क्राइब विवरण प्रदान करने होंगे।

आरआरबी एनटीपीसी 2025 पात्रता मानदंड

इस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

मालगाड़ी प्रबंधक, मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक और स्टेशन मास्टर के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

हालांकि, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, रेल लिपिक और वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक जैसे स्नातक स्तर की नौकरियों के लिए, उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण और समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, और उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी में भी कुशल होना चाहिए।

