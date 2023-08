राजद प्रमुख लालू यादव बोले- 'मुंबई में हम लोग मोदी के नरेटी पर चढ़ने जा रहे हैं'

Highlights 'इंडिया' गठबंधन की अगली बैठक एक सितंबर को मुंबई में होने वाली है लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के लेकर एक बयान दिया कहा- मुंबई में हम लोग मोदी के नरेटी (गले) पर बैठने जा रहे हैं

पटना: लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए बने 'इंडिया' गठबंधन की अगली बैठक एक सितंबर को मुंबई में होने वाली है। इससे पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के लेकर एक बयान दिया है। लालू यादव ने कहा कि मुंबई में हम लोग मोदी के नरेटी (गले) पर बैठने जा रहे हैं।

पटना में 'इंडिया' गठबंधन की अगली बैठक को लेकर बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि मुंबई में हम लोग नरेंद्र मोदी के नरेटी (गले) पर बैठने जा रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि हम लोग (इंडिया गठबंधन) नरेंद्र मोदी की नरेटी पकड़े हुए हैं, अब हटाना है।

