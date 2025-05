राजद प्रमुख लालू यादव ने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को राजद और परिवार से किया बाहर, तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने की घोषणा, देखें वीडियो

Highlights तेज प्रताप यादव ने क्या अनुष्का यादव से शादी कर ली है? तेज प्रताप यादव की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया।

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने परिवार से भी निकाल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं और समर्पित हैं। रही बात मेरे बड़े भाई की तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग-अलग हैं। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। वह वयस्क हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया है और जब से उन्होंने ऐसा कहा है, यह उनकी भावना है। हमने ऐसी चीजों पर सवाल नहीं उठाया... वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, कोई भी कुछ करने से पहले नहीं पूछता। मुझे मीडिया के जरिए ही इस बारे में पता चला है।

#WATCH | Patna | RJD chief Lalu Prasad Yadav expels his elder son, Tej Pratap Yadav from the party for 6 years, he also removed him from the family.



RJD leader Tejashwi Yadav says, "We cannot tolerate such things, we are working and are dedicated to the people of Bihar. If it's… pic.twitter.com/gSJ5ubyIyz