हरियाणा में भीषण सड़क हादसा; दो गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, कई घायल

Highlights हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ भीषण सड़क हादसा। देर रात दो कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

हरियाणा के रेवाड़ी में देर रात भीषण सड़क हादसा होने की खबर है। घटना देर रात गुर्जरवास गांव के पास हुई। यहां दो गाड़ियों के बीच टक्कर होने के बाद दोनों चालक और एक सवारी समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और 5-6 घायल यात्रियों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है।

Rewari, Haryana | 3 died & 5-6 people were injured in an accident after the collision between two cars near Gujarwas village. The drivers of the cars & an occupant died. Injured admitted to hospital. The drivers had lost balance which led to the accident: Subhash Chand, DSP(29.1) pic.twitter.com/uYFI71b39G