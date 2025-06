रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कैबिनेट का किया विस्तार, इन 3 चेहरों को किया गया मंत्रिमंडल में शामिल

Highlights जी विवेक वेंकटस्वामी, अदलुरी लक्ष्मण कुमार और वक्ति श्रीहरि को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ली मंत्रिपद की शपथ विवेक वेंकटस्वामी और अदलुरी लक्ष्मण अनुसूचित जाति से हैं, जबकि श्रीहरि पिछड़ा वर्ग से हैं राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में तीनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को तीन मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। जी विवेक वेंकटस्वामी, अदलुरी लक्ष्मण कुमार और वक्ति श्रीहरि को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल हुए।

मंत्रिमंडल में शामिल विवेक ने अंग्रेजी में शपथ ली, जबकि बाकी दो ने तेलुगु में शपथ ली। यह मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है, जिसका गठन 7 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री और 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा तीन मंत्रियों के नामों को मंजूरी दिए जाने के बाद लंबे समय से विलंबित यह विस्तार हुआ।

हालांकि मंत्रिमंडल में रिक्तियां हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तीन पद रिक्त रखने का फैसला किया है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी. वेंकटस्वामी के बेटे विवेक वेंकटस्वामी और सरकारी सचेतक अदलुरी लक्ष्मण अनुसूचित जाति से हैं, जबकि श्रीहरि पिछड़ा वर्ग से हैं। रामचंद्रू नाइक आदिवासी विधायक हैं।

