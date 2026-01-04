Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ पर जाकर देखना चाहते हैं 26 जनवरी की परेड? ये है टिकट बुकिंग गाइड, ऐसे बुक करें

Republic Day Parade 2026: 26 जनवरी के दिन हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हजारों लोग राष्ट्रीय राजधानी के दिल में परेड की भव्यता देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर आप कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे।

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2026, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को मुख्य बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी।

रक्षा मंत्रालय की एक आधिकारिक रिलीज के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से 14 जनवरी के बीच की जाएगी।

कैसे मिलेगा टिकट

आधिकारिक रिलीज़ के अनुसार, टिकट सीधे आमंत्रण वेबसाइट यानी www.aamantran.mod.gov.in से खरीदे जा सकते हैं। टिकट छह जगहों पर बूथ/काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं, जिसके लिए ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड दिखाना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड। तीनों इवेंट – गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और बीटिंग रिट्रीट के लिए वही फोटो आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

टिकट कहाँ से खरीदें?

अगर आप ऑफलाइन टिकट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो नीचे कुछ खास जगहें दी गई हैं जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं:

सेना भवन (बाउंड्री वॉल के अंदर गेट नंबर 5 के पास)

शास्त्री भवन (बाउंड्री वॉल के अंदर गेट नंबर 3 के पास)

जंतर मंतर (मुख्य गेट-बाउंड्री वॉल के अंदर)

संसद भवन (रिसेप्शन)

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास)

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास)

टिकटों की बिक्री का समय 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है।

Web Title: Republic Day Parade 2026 Here's ticket booking guide