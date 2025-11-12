Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और लाल किला आज बंद, जानें क्या चांदनी चौक रहेगा खुला?
By अंजली चौहान | Updated: November 12, 2025 12:10 IST2025-11-12T12:08:37+5:302025-11-12T12:10:19+5:30
Delhi Car Blast: दिल्ली विस्फोट की चल रही जाँच के कारण नेताजी सुभाष मार्ग वाहनों के लिए बंद रहेगा। 11 नवंबर से लागू यातायात प्रतिबंध अगली सूचना तक जारी रहेंगे। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
Delhi Car Blast: दिल्ली की प्रचीन इमारत लाल किले के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेगा। यह बंद दिल्ली में 10 नवंबर को हुए घातक कार विस्फोट के बाद किया गया है। इस विस्फोट में कुल 13 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की एक अधिसूचना के अनुसार, प्रतिष्ठित लाल किला 13 नवंबर तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।
November 11, 2025
एक्स पर एक पोस्ट में, DMRC ने कहा, "सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं। कृपया आगे की अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनलों का अनुसरण करें।"
जैसे-जैसे मामले की जाँच जारी रहेगी और नए सुराग सामने आएंगे, नेताजी सुभाष मार्ग से लगा इलाका वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
नेताजी सुभाष मार्ग पर चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 11 नवंबर से लागू यातायात प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने का आग्रह किया है और प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, "11.11.25 को, आपातस्थिति के कारण, चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक, नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।"
क्या चांदनी चौक बाजार खुला है?
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 11, 2025
Due to security reasons the Lal Quila Metro Station shall continue to remain closed on 12th of November also.
All other stations are functional as normal.
Please follow our social media channels for further updates.
देश को झकझोर देने वाले भयावह विस्फोट के एक दिन बाद, चांदी चौक बाज़ार की चहल-पहल भरी सड़कें खामोश और खाली थीं, जो अन्यथा भीड़ से भरी होतीं। आमतौर पर, व्यस्त बाज़ार शादी के मौसम में कार्यदिवस के अंत में देर रात तक ग्राहकों से खाली हो जाते हैं।
हालांकि चांदनी चौक बाज़ार के पास खारी बावली मसाला बाज़ार खुला, लेकिन इस दुखद घटना के प्रभाव से बाज़ार वीरान रहे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारियों और दुकानदारों ने व्यापार के नुकसान पर चिंता व्यक्त की और यह भी कहा कि व्यापार कई हफ़्तों तक प्रभावित रहने की संभावना है।
लाजपत राय मार्केट के एक दुकानदार, बच्चू चौधरी ने कहा, "हम दो महीने काम करते हैं—एक दिन का काम एक महीने के सामान के बराबर होता है।"
स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा, "हमारे पास दो महीने तक चलने लायक स्टॉक है। बाकी साल, हम बेकार बैठे रहते हैं क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होता। अब पर्यटक कैसे आएंगे? हमारा कारोबार ज़्यादातर उन्हीं पर निर्भर करता है। जब पर्यटक नहीं आएंगे, तो हम पहले ही घाटे में हैं, और हमारा सारा स्टॉक खराब हो जाएगा।"
चाँदनी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय भार्गव ने घोषणा की थी कि विस्फोट के बाद व्यापारियों में डर के बीच चाँदनी चौक बाज़ार मंगलवार को बंद रहेगा।