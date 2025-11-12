Red Fort Blast: 10/11 धमाके बाद दिल्ली-NCR में बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रमुख स्थलों, रेलवे स्टेशनों पर रखी जा रही कड़ी नजर

Red Fort Blast: देश की राजधानी दिल्ली की प्रचीन इमारत लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट ने सभी को विचलित कर दिया है। हमले के बाद से जांच एजेंसियां गहन जांच कर रही है वहीं, दिल्ली और आस-पास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पुलिस ने पूरे एनसीआर में निगरानी बढ़ा दी है और हाई अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों की जाँच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, इस विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

#WATCH | Delhi: Security Forces personnel continue to be at the spot where a blast occurred in a Hyundai i20 car near the Red Fort on 10th November. Eight people died in the blast.



Latest visuals from the spot this morning. pic.twitter.com/MrFPoQnf5a — ANI (@ANI) November 12, 2025

नई दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार के विस्फोट के बाद मंडी हाउस और कई अन्य इलाकों में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे कई राज्य भी हाई अलर्ट पर हैं।

सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए, 20 घायल हुए और कई वाहन जलकर खाक हो गए।

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर आई-20 कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज़ सुनाई दी।

#WATCH | Delhi | Father of one of the deceased, Amar Kataria, who lost his life in Red Fort Car blast, Jagdish Kataria says, "... We don't yet know if it was a terror attack. He had a shop in Bhagirath Palace and had left at around 6:45 PM. He might have been waiting for a… pic.twitter.com/fuPbg5Cdqp — ANI (@ANI) November 12, 2025

हमले की हो रही जांच

जांचकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले एक डॉक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसकी पहचान उमर नबी के रूप में हुई है। वह विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार चला रहा था और उसका उस आतंकी मॉड्यूल से कथित संबंध था जिसका भंडाफोड़ हुआ था और विस्फोटक मुख्य रूप से हरियाणा के पड़ोसी शहर फरीदाबाद से बरामद किए गए थे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को संबंध स्थापित करने के लिए नबी की माँ का डीएनए नमूना लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विस्फोट दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों को पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के बाद घबराहट और हताशा में हुआ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "फरीदाबाद में छापेमारी के बाद संदिग्ध शायद घबरा गया था, जिसकी वजह से उसे जल्दी से अपना घर बदलना पड़ा, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई। ऐसा लगता है कि यह घटना संदिग्ध आत्मघाती हमले से बढ़कर परिवहन के दौरान हुए एक अनजाने विस्फोट में बदल गई है।" हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पुलिस आत्मघाती हमलावर हमले समेत सभी पहलुओं की जाँच कर रही है।

