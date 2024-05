Delhi Water Crisis: 'केजरीवाल मुफ़्त में शराब देंगे, एक पर एक फ्री, लेकिन पानी नहीं', दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्लीवालों का फूटा गुस्सा

Highlights दिल्ली में पानी नहीं मिलने से लोग परेशान, दिल्ली सरकार पर फूटा गुस्सा बीजेपी ने कहा, पानी के संकट के लिए केजरीवाल जिम्मेदार केजरीवाल ने बीजेपी से की अपील, अपनी सरकार से 1 महीने के लिए पानी दिलवा दें

Delhi Water Crisis:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को फ्री में शराब देंगे, एक पर एक फ्री। लेकिन लोगों को पानी नहीं देंगे। यह कहना है पश्चिमी पटेल नगर के बाबा फ़रीद पुरी में रहने वाले लोगों का। यहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान है। खासतौर पर महिलाएं जिन्हें घर की रसोई बनानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से पानी के इंतजार में रहते हैं, बावजूद पानी नहीं आता है। लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है।

Delhi: Baba Farid Puri from West Patel Nagar troubled by water problem. Locals say, "Kejriwal will provide free alcohol but not water" pic.twitter.com/CNthG44BO2

एक महिला ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने के लिए केजरीवाल आते हैं और बड़े-बड़े दावे करते हैं कि कॉलोनी में बोरिंग करवाई जाएगी। घर-घर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन, हर गर्मी में हकीकत सामने होती है कि हम लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि दिल्ली में अधिकांश हिस्सों में पानी का घोर संकट है।

इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से अपील की है कि दिल्लीवालों को एक महीने के लिए यूपी-हरियाणा से थोड़ा पानी दिलवा दें। वहीं, आप ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।

बीजेपी ने साधा निशाना

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचवेदा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने की गंभीर बीमारी है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने बीमार हैं तो वह प्रचार कैसे कर रहे थे। पानी के ऊपर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं।

Delhi: BJP candidate Bansuri Swaraj from the New Delhi Lok Sabha Constituency says, "The Delhi CM Arvind Kejriwal's government has artificially created a crisis here to enable corruption and benefit the tanker mafia; the IMD had already predicted that Delhi would face severe… pic.twitter.com/AXUlx1yd8M