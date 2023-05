Karnataka Polls 2023: 'अगर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव हारती है तो दोष लेने को तैयार हूं', चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

Highlights इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे यह बयान दिया कहा - अगर हम हारते हैं तो मैं कोई भी दोष लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन चाहता हूं कांग्रेस जीते खड़गे ने कहा इस बार त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी

नई दिल्ली: कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात कही है। उन्होंने यह कहा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो वह इसका दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। दरअसल, इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "अगर हम हारते हैं तो मैं कोई भी दोष लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते।"

खड़गे ने कहा इस बार त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास स्पष्ट बहुमत होगा और हम एक स्थिर सरकार बनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, ने कहा कि कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।

खड़गे ने यहां अपनी लगातार चुनावी रैलियों पर कहा, "इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं रोजाना चार बैठकें करता हूं। कभी-कभी मुझे शाम की बैठक में भाग लेने के लिए 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हमने भाजपा को हराने का संकल्प लिया है, इसलिए हमें सब कुछ सहन करना होगा।" कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है।

