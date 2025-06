RCB victory parade stampede: खिलाड़ी को सम्मानित करने का फैसला किसका था?, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूछे कई सवाल, केएससीए, आरसीबी और पुलिस आयुक्त को नोटिस

Highlights मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु शहरी उपायुक्त के नेतृत्व में घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को नोटिस जारी किया जाएगा। आईपीएल में पहली खिताबी जीत के जश्न में भाग लेने के लिए पहुंचे थे।

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास मची भगदड़ से संबंधित मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को शुरू की और कांग्रेस सरकार से कई सवाल किए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्लेयर को सम्मानित करने का फैसला किसने किया था। हजारों की संख्या में प्रशंसक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल में पहली खिताबी जीत के जश्न में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की पीठ की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने दलीलें पेश कीं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु शहरी उपायुक्त के नेतृत्व में घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

बेंगलुरु के शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने बृहस्पतिवार को कहा कि भगदड़ की घटना की जांच में शामिल होने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को नोटिस जारी किया जाएगा। बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच का नेतृत्व कर रहे हैं।

जगदीश ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का निरीक्षण किया जहां बुधवार को भगदड़ मची थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रशंसक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल में पहली खिताबी जीत के जश्न में भाग लेने के लिए पहुंचे थे।

शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज मैंने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के स्टेडियम का दौरा किया। मैंने यहां के सभी कार्यक्रम देखे हैं। मैं कुछ लोगों को जांच के लिए नोटिस जारी करूंगा। मैं इस घटना की जांच 15 दिन में पूरी कर लूंगा। मैं केएससीए, आरसीबी प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधक और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करूंगा। मैं लोगों से सबूत देने को भी कहूंगा।’’

इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अभी जांच शुरू कर रहा हूं। इसमें अभी कुछ समय लगेगा।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या बुधवार को समारोह के लिए कोई अनुमति ली गई थी, तो उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वह अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं और इसके लिए पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होती है। मुझे घटना की जांच कर सरकार को रिपोर्ट देनी है।

आईपीएल चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम की आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को दस दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। विराट कोहली और टीम की एक झलक पाने के लिये लाखों की तादाद में प्रशंसक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एकत्र हो गए जिससे 11 लोगों की मौत हो गई थी।

आरसीबी ने सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा ,‘बेंगलुरु में कल हुए हादसे से आरसीबी परिवार दुखी है। आरसीबी ने 11 मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रूपये आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है ।इसके अलावा आरसीबी केयर्स कोष भी बनाया जायेगा जिसके जरिये इस हादसे में घायल हुए प्रशंसकों की मदद की जायेगी।’ इस हादसे में 56 लोग घायल हुए हैं ।

Royal Challengers Bengaluru announces ex-gratia of Rs 10 lakhs to the kin of 11 victims of the Bengaluru stampede.



"The unfortunate incident in Bengaluru yesterday has caused a lot of anguish and pain to the RCB family. As a mark of respect and a gesture of solidarity, RCB has… pic.twitter.com/FPw5apgxXg