RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला दुनिया के शीर्ष बैंकर का दर्जा, पीएम मोदी ने कहा- भारत के लिए गौरव का क्षण

Highlights शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ की रेटिंग मिली है। केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शक्तिकांत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ की रेटिंग मिली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशी जाहिर करते हुए शक्तिकांत दास को बधाई दी है।

आरबीआई ने अपने X (ट्विटर) पर इसकी जानकारी देते लिखा कि केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शक्तिकांत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आरबीआई ने ट्वीट किया- हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में "ए+" रेटिंग दी गई है। श्री दास को उन तीन केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है जिन्हें ए+ रेटिंग दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आरबीआई गवर्नर को बधाई दी। उन्होंने लिखा- आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को बधाई। यह भारत के लिए गौरव का क्षण है, जो वैश्विक मंच पर हमारे वित्तीय नेतृत्व को दर्शाता है। उनका समर्पण और दूरदर्शिता हमारे राष्ट्र के विकास पथ को मजबूत करती रहेगी।

Congratulations to RBI Governor Shri Shaktikanta Das. This is a proud moment for India, reflecting our financial leadership on the global stage. His dedication and vision continue to strengthen our nation's growth trajectory. https://t.co/MtdmI8La1T