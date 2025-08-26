जैसलमेर में दुर्लभ जुरासिक-युग के जीवाश्म मिले, जिनमें कंकाल और अंडा भी शामिल

नई दिल्ली: राजस्थान के जैसलमेर में भूवैज्ञानिकों ने जुरासिक काल के दुर्लभ कशेरुकी जीवाश्म खोजे हैं, जिनमें संभवतः डायनासोर के अवशेष भी शामिल हैं, जिससे इस क्षेत्र की प्रागैतिहासिक पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर नई रोशनी पड़ी है।

प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ये जीवाश्म फाइटोसॉर के हैं, जो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एक सरीसृप है जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र के पास के वन क्षेत्रों में पनपता था। यह भारत में जुरासिक चट्टानों से फाइटोसॉर जीवाश्मों की पहली खोज है, जो देश के जीवाश्म विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

तलछटी चट्टान संरचनाओं में स्थित 210 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों में इस क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य प्रागैतिहासिक सरीसृपों के अवशेष भी शामिल हो सकते हैं। कंकाल की लंबाई लगभग 1.5-2 मीटर है, जो एक मध्यम आकार के जीव का संकेत देता है, और खास बात यह है कि नमूने के बाईं ओर एक अंडा मिला है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह खोज अत्यधिक वैज्ञानिक महत्व की है, जो इस क्षेत्र की प्रागैतिहासिक पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रकाश डालती है। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये जीवाश्म भारत में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले कशेरुकी अवशेषों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिससे यह खोज दुर्लभ और वैश्विक रूप से प्रासंगिक दोनों हो जाती है।

अध्ययन का नेतृत्व कर रहे राजस्थान के भूविज्ञानी और वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इनिखिया ने कहा कि ये जीवाश्म "पश्चिमी राजस्थान के जुरासिक युग के पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। विस्तृत शोध और कार्बन डेटिंग से यह पुष्टि करने में मदद मिलेगी कि क्या ये वास्तव में डायनासोर के अवशेष हैं।"

साइट से प्राप्त दृश्यों में शोधकर्ताओं द्वारा बड़े जीवाश्म टुकड़ों की सावधानीपूर्वक जाँच और दस्तावेज़ीकरण किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी और वैज्ञानिक समुदाय अब जीवाश्मों के संरक्षण और आगे की खुदाई की योजना बनाने पर काम कर रहे हैं।

इस खोज ने भूवैज्ञानिकों, इतिहासकारों और स्थानीय निवासियों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है, क्योंकि जैसलमेर का रेगिस्तानी परिदृश्य अपने प्राचीन अतीत के रहस्यों को उजागर करता रहता है।

Web Title: Rare jurassic-era fossils, including skeleton and egg, discovered in Jaisalmer