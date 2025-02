Ranveer Allahbadia Row: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर लटकी तलवार, बंद होगा शो, AICWA ने केंद्र से की मांग

Highlights AICWA ने केंद्र को पत्र लिखकर यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की एसोसिएशन ने शो के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है सिने एसोसिएशन चाहता है कि समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और सभी जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज हो

Ranveer Allahbadia Row: पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर अपनी भद्दी टिप्पणियों के बाद मुश्किलों में फंस गए हैं। अपनी भद्दी टिप्पणियों के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और अब वे पुलिस केस का भी सामना कर रहे हैं। इस बीच, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एसोसिएशन ने शो के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।

एसोसिएशन के बयान में कहा, गया है, “ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) समय रैना द्वारा होस्ट किए जा रहे यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लेटेंट” पर की गई निंदनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। हाल ही के एक एपिसोड में, शो में भाग लेने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने घिनौने और घटिया बयान दिए, जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के लिए बेहद अपमानजनक हैं।“

एआईसीडब्ल्यूए के बयान में कहा गया है कि इस तरह की अपमानजनक सामग्री पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हमारे समाज के नैतिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा है।“ एआईसीडब्ल्यूए स्पष्ट रूप से इस तरह के घृणित शो की निंदा करता है और कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगा। हमारा उद्योग हमेशा से ऐसी सामग्री के खिलाफ खड़ा रहा है जो अनादर को बढ़ावा देती है और सामाजिक सद्भाव को कमजोर करती है।" संगठन ने आधिकारिक तौर पर शो का बहिष्कार किया।

Press Release by All Indian Cine Workers Association (AICWA)



Date: 10th February 2025



Subject: Strong Condemnation and Immediate Ban on “India’s Got Latent”



The All Indian Cine Workers Association (AICWA) vehemently condemns the reprehensible and offensive remarks made on the… pic.twitter.com/ji3V9MzNwa