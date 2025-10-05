7 अक्टूबर सीयूजे में ‘खेलोत्सव पुरस्कार समारोह में सम्मानित होंगे 300 विजेता खिलाड़ी, मुख्य अतिथि होंगे आईपीएस किशोर कौशल और अंजनी कुमार झा

Highlights अधिकारी किशोर कौशल और अंजनी कुमार झा करीब 300 विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास की अध्यक्षता में ‘खेलोत्सव पुरस्कार समारोह 2025’ का आयोजन किया जाएगा।

रांचीः झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स विंग की ओर से 7 अक्टूबर 2025 को कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास की अध्यक्षता में ‘खेलोत्सव पुरस्कार समारोह 2025’ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी किशोर कौशल और अंजनी कुमार झा करीब 300 विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पुरस्कार समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में मधुमिता कुमारी (एशियन गेम्स पदक विजेता एवं झारखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त), सुजाता भगत (अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग पदक विजेता एवं ‘स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया 2014’), और चंचल भट्टाचार्य (भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कोच एवं झारखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त) भी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे।

कार्यक्रम के आयोजन में डॉ. राजेश कुमार, खेलकूद प्रभारी की विशेष भूमिका रहेगी। उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह में खेलोत्सव और राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को कुल 300 पदक (स्वर्ण, रजत और कांस्य), प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न और टी शर्ट प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में छात्र-छात्राएँ, शिक्षक, अधिकारी एवं शिक्षण गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल होंगे।

इस दौरान विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ तीन स्कूलों और सर्वश्रेष्ठ तीन एम्प्लोयी को सम्मानित किया जाएगा।इसके साथ ही स्पोर्ट्स वालंटियर और एल्यूमनी को भी सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में खेलोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेल भावना, टीमवर्क और अनुशासन को सुदृढ़ करना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभागियों की खोज और उन्हें तराशना है।

