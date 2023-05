पहलवानों के समर्थन में आगे आए योग गुरु रामदेव, कहा- बृजभूषण को सलाखों के पीछे डालना चाहिए

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2023 10:35 AM

रामदेव ने कहा, "कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और देश के पहलवानों के जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बेहद शर्मनाक हैं।"

(फाइल फोटो)

