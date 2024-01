Ram Mandir Pran Pratishtha: राममय दुनिया, कुछ देर में प्राण प्रतिष्ठा, तिरपाल दिन दूर!, देखें टाइमलाइन

Highlights 2019 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यहां विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। आधारभूत सुविधाओं के मामले में यह राज्य के बहुत साधारण सा नगर हुआ करता था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही अयोध्या और देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।

Ram Mandir Pran Pratishtha: इन दिनों अयोध्या में जगह-जगह लगे सुरक्षा अवरोध, कंटीले तार और पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही सघन तलाशी भले ही अब एक आम सा दृश्य बन गया हो किंतु यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आधारभूत ढांचे के विकास ने इस तीर्थनगरी का मानों रूपांतरण कर दिया है।

विवादित रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यहां विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उससे पहले तक आधारभूत सुविधाओं के मामले में यह राज्य के बहुत साधारण सा नगर हुआ करता था। सोमवार को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही अयोध्या और देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सात हजार से अधिक गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। 'प्राण प्रतिष्ठा' से पहले अयोध्या को 'भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या' में बदलने के लिए कई ढांचागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अयोध्या में बना शानदार नया हवाई अड्डा, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, राम पथ और धर्म पथ जैसी दो चौड़ी सड़कें, बहु-स्तरीय कार पार्किंग सुविधाएं, ई-बसें, बहुभाषी पर्यटक ऐप और नये व बेहतर सुविधाओं वाले होटलों ने इस शहर की तस्वीर को बदल कर रख दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'विकास भी, विरासत भी' पहल के अनुरूप इन बदलावों ने प्राचीन नगरी में विकास के साथ-साथ विरासत को भी बनाए रखा है। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों ही आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और इनपर नवनिर्मित राम मंदिर के वास्तुशिल्प की आकृतियां लोगों को आकर्षित करती हैं।

राम मंदिर में राजस्थान से मंगाए गये बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ई-बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा था, ''अयोध्या 'नव निर्माण' के दौर से गुजर रहा है और यहां चीजें बदल रही हैं। हमें वैश्विक स्तर पर अयोध्या को एक नई पहचान देनी है।''

