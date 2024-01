Ram Mandir: रामलला के 5000 से अधिक नए वस्त्र तैयार!, 5000 करोड़ रुपए से अधिक दान, धन ही नहीं वस्त्र भी भेट कर रहे रामभक्त

Highlights भगवान रामलला के लिए समूचे देश से रोजाना ही नए वस्त्र उपहार में मिल रहे हैं. पांच हजार से अधिक नए वस्त्र आ चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है. देश से रामलला का वस्त्र बनवाने के लिए फोन आ रहे हैं.

ram mandir ayodhya pran pratishtha Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बन रहे भगवान रामलला के भव्य एवं दिव्य मंदिर के लिए देश और विदेश से राम भक्त धन के साथ-था वस्त्र भी दान दे रहे हैं. अब तक रामलला के मंदिर निर्माण के लिए करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिल चुका है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में ही 3200 करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं. इसी तरह भगवान रामलला के लिए समूचे देश से रोजाना ही नए वस्त्र उपहार में मिल रहे हैं.

#WATCH | Ayodhya, UP: The idol of Lord Ram was brought inside the sanctum sanctorum of the Ram Temple in Ayodhya.



A special puja was held in the sanctum sanctorum before the idol was brought inside with the help of a crane. (17.01)



(Video Source: Sharad Sharma, media in-charge… pic.twitter.com/nEpCZcpMHD