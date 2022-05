Rajya Sabha polls: राजद ने मीसा भारती और फैयाज अहमद को दिया टिकट, लालू यादव ने की घोषणा

Highlights नीतीश कुमार सरकार खर्च पर एक सर्वेक्षण कराने के लिए सहमत हो गई है। एक जून को एक सर्वदलीय बैठक होनी है। दिल्ली और पटना में सीबीआई ने उनके आवासों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।

Rajya Sabha polls: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की डॉ मीसा भारती और डॉ फैयाज अहमद राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। राजद प्रमुख लालू यादव ने घोषणा की। मीसा भारती का लगातार दूसरा कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो रहा था।

बिहार विधानसभा में अपने संख्या बल के आधार पर राजद को यहां की पांच राज्यसभा सीटों के लिए होने जा रहे द्विवार्षिक चुनाव में से दो सीटों पर जीत दर्ज करने की उम्मीद है। इन दो सीटों में से एक पर मीसा भारती की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही थी।

