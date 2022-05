Rajya Sabha polls: झारखंड में राज्यसभा चुनाव, सीट को लेकर झामुमो और कांग्रेस में मतभेद, 17 विधायकों में नाराजगी, सोरेन सरकार पर संकट!

Highlights कांग्रेस के सभी विधायक नाराज हैं. कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने झामुमो की कड़े शब्‍दों में आलोचना की है. झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के पास पहले 49 विधायक थे.

Rajya Sabha polls: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज झामुमो की प्रत्याशी महुआ माजी के नामांकन दाखिले की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस की नाराजगी सामने आ रही है. कांग्रेस ने यह तय किया है कि वह राज्यसभा चुनाव में अब प्रत्याशी नहीं देगी.

झामुमो की ओर से महुआ माजी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस को जीत के लिए निर्धारित संख्या नहीं मिलने की संभावना को देखते हुए प्रत्याशी नहीं उताने का निर्णय लिया लेना पड़ा. ऐसे में कांग्रेस के कुछ विधायक मोर्चा के इस कदम से इस कदर नाराज हैं कि वे सरकार से हटने तक की बात कर रहे हैं.

Jharkhand | "All answers will be before you very soon", says CM Hemant Soren when asked about Congress's disappointment over Mahua Maji being declared candidate for RS polls, allegedly against talks held between Congress President Sonia Gandhi & Soren in Delhi pic.twitter.com/dOMcbKW5fD