राज्यसभा चुनावः 4 सीट पर मतदान, राहुल गांधी से बात करेंगे कांग्रेस नेता, दिल्ली पहुंचे अशोक कौल, करेंगे नड्डा और संतोष से चर्चा

Highlights राहुल गांधी इस समय दक्षिण अमेरिका के चार देशों के दौरे पर हैं और जल्द ही लौटने की उम्मीद है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस को एक सीट देने के खिलाफ नहीं है कांग्रेस नेतृत्व के साथ शुरुआती बातचीत के दौरान उसने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई है।

जम्मूः कांग्रेस आलाकमान द्वारा राज्यसभा चुनावों को लेकर गठबंधन सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस के साथ अपनी प्रारंभिक बातचीत और चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से चर्चा करने की उम्मीद है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मिलकर चुनाव उम्मीदवारों पर चर्चा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान राज्यसभा चुनावों से जुड़े अहम फैसले राहुल गांधी के लौटने तक टाल रहा है। राहुल गांधी इस समय दक्षिण अमेरिका के चार देशों के दौरे पर हैं और उनके जल्द ही लौटने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि उनके अगले कुछ दिनों में लौटने की उम्मीद है। पार्टी आलाकमान उन्हें राज्यसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के साथ हुई प्रारंभिक बातचीत की जानकारी देगा और उसके अनुसार फैसला लेगा। सूत्रों ने खुलासा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस को एक सीट देने के खिलाफ नहीं है।

कांग्रेस नेतृत्व के साथ शुरुआती बातचीत के दौरान उसने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला या वरिष्ठ नेता और दूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर में से किसी एक को मैदान में उतार सकती है।

इस बीच, भाजपा के मोर्चे पर, जम्मू कश्मीर नेतृत्व द्वारा राज्यसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात करने की उम्मीद है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और महासचिव (संगठन) अशोक कौल पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में हैं।

हालांकि पार्टी द्वारा नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ प्रतीकात्मक मुकाबले के तौर पर पहली दो सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है, लेकिन सभी की निगाहें तीसरी अधिसूचना के तहत भाजपा द्वारा उतारे जाने वाले उम्मीदवार पर होंगी, जिसके तहत दो सीटों के लिए चुनाव होंगे। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भाजपा प्रवक्ता और जाने-माने वकील सुनील सेठी, पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह तीसरी अधिसूचना के लिए पार्टी टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं।

Web Title: Rajya Sabha elections Voting 4 seats Congress leaders talk to Rahul Gandhi Ashok Kaul reaches Delhi discuss JP Nadda and BL Santosh