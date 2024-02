Rajya Sabha Election 2024: सोनिया गांधी, चुन्नी लाल गरासिया और मदन राठौड़ राज्यसभा पहुंचे, राजस्थान में तीनों सदस्य निर्विरोध जीते

Highlights चौथा प्रत्याशी न होने के कारण निर्विरोध फैसला हुआ। मदन राठौड़ पाली की सुमेरपुर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे हैं। वर्ष 2003 में पहली बार विधायक बने थे।

Rajya Sabha Election 2024: कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी के चुन्नी लाल गरासिया और मदन राठौड़ राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने यह जानकारी दी। चौथा प्रत्याशी न होने के कारण निर्विरोध फैसला हुआ। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य डॉ. मनमोहन सिंह (कांग्रेस) और भूपेन्द्र सिंह (भाजपा) का कार्यकाल तीन अप्रैल को समाप्त हो रहा है। एक रिक्त सीट पर भी चुनाव हुआ। भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक चुने जाने के बाद दिसंबर में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया कि राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव- 2024 के लिए तीन सीटों पर तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।

Sonia Gandhi elected unopposed to Rajya Sabha from Rajasthan



