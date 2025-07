'विपक्ष ने एकबार भी ये नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए': ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हमारे कितने विमान गिराए गए? विपक्ष के इस सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे प्रति पक्ष के लोग पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान शूट किए गए? मुझे लगता है कि यह सवाल हमारी राष्ट्रीय जनभावना का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने (विपक्ष ने) एकबार भी यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। विपक्ष को यह पूछना चाहिए क्या भारतीय सेनाओं ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो उसका उत्तर है- हां। विपक्ष को पूछना चाहिए क्या आपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है- हां। आपको पूछना चाहिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहन-बेटियों के सिंदूर को मिटाया हमारी सेनाओं ने उनके आकाओं का खात्मा किया तो उसका जवाब है- हां।

इस दौरान राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद को एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से कोई "दुस्साहस" हुआ, तो यह ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।

ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "10 मई को, जब भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों पर जोरदार हमला किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली और युद्धविराम की पेशकश की। यह प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि यह ऑपरेशन केवल रोका गया है। अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस हुआ, तो यह ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा..."

Rajnath Singh ji is calmly but decisively dismantling every thread of Rahul Gandhi’s false narrative — Operation Sindoor and our armed forces deserve respect, not reckless politics.



