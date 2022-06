Rajinder Nagar assembly bypoll: दिल्ली में बीजेपी को झटका, आप के दुर्गेश पाठक ने 11468 वोट से भाटिया को हराया

Highlights उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह सीएम केजरीवाल की जीत है। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा का और बुरा हाल होगा।

Rajinder Nagar assembly bypoll: दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश भाटिया को 11468 मतों से पराजित किया।

दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और भाजपा के राजेश भाटिया के बीच मुख्य मुकाबला था। भाटिया इलाके से पार्षद हैं। कांग्रेस ने यहां से प्रेमलता को उतारा था। राजेंद्र नगर के विधायक राघव चड्ढा के त्यागपत्र के बाद यहां उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी है जो राज्यसभा के लिये निर्वाचित हो चुके हैं।

आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह सीएम केजरीवाल की जीत है, यह आप द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। बीजेपी का यहां कोई एजेंडा नहीं था, पहले दिन चुनाव हार गई थी। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा का और बुरा हाल होगा।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने कहा, ''मतगणना के सभी 16 दौर पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के राजेश भाटिया को 11 हज़ार से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया है।'' आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 'आप' के पाठक को 40,319 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाटिया को 28,851 मत प्राप्त हुए।

