राजस्थानः योजना भवन के तहखाने की आलमारी से मिले 2.31 करोड़ कैश व 1 किलो सोना, 8 कर्मचारी हिरासत में, भाजपा ने साधा निशाना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 10:42 AM

इस अलमारी में रखे सूटकेस में 2000 और 500 रुपये के नोट थे। यह जब्ती शुक्रवार को उस समय की गई जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की।

