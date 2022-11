राजस्थान: एम्बुलेंस में ईंधन की कमी के कारण मरीज की मौत, वाहन को धक्का देते नजर आए परिजन, देखें वीडियो

Highlights वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरीज के परिजन (6 लोग) धक्का दे रहे हैं राज्य सरकार के मंत्री पीएस खाचरियावास ने इसे प्रबंधन की विफलता बताया है उन्होंने कहा, हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे

बांसवाड़ा: राजस्थान के बांसवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती नजर आई। आपातकालीन स्थति में मरीज को ले जाती एम्बुलेंस में ईंधन की कमी के कारण वाहन बीच रास्ते में रुक गया, जिससे मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी मौत हो गई। रास्ते में मरीजों के परिजन भी एंबुलेंस को धक्का देते नजर आए। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरीज के परिजन (6 लोग) धक्का दे रहे हैं।

वहीं इस घटना पर राज्य सरकार के मंत्री पीएस खाचरियावास ने कहा, हमारी सरकार ने निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज किया है। अगर एंबुलेंस में ईंधन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत की घटना होती है तो यह प्रबंधन की विफलता है न कि सिस्टम की। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

