राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट लीक होने की बात को नकारा, कहा- राई का पहाड़ बनाया गया

Highlights राजस्थान के सीएम ने कहा, अगर 0.1% भी बजट लीक होता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता सीएम बोले- अगर एक पेज भी अलग था, तो इसे ठीक कर दिया गया था ... मैं रुक गया और माफ़ी माँगी दरअसल, भाजपा विधायकों ने सीएम द्वारा पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़े जाने को लेकर हंगामा किया

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य के बजट 2023-24 के लीक होने की बात को नकार दिया है। साथ ही उन्होंने बजट में हुई गलती को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि इसे राई का पहाड़ बनाया जा रहा है।

राजस्थान के सीएम ने कहा, "अगर 0.1% भी बजट लीक होता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन लीक कहां था? मैं इसे पढ़ रहा था, और अगर एक पेज भी अलग था, तो इसे ठीक कर दिया गया था ... मैं रुक गया।" और माफ़ी माँगी। फिर यह शोर क्या है? राई का पहाड़ बनाया गया। "

उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़े जाने को लेकर भाजपा के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के लिए स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल, मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा घटना पर 'खेद' जताए जाने के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई और गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया।

Rajasthan CM says, "If there was even a 0.1% Budget leak, it becomes a major issue. But where was the leak? I was reading it out, and even if there was one page separately, it was corrected...I stopped and apologised. Then what is this noise? Mountain out of a molehill was made." pic.twitter.com/xABVqN8jZN