Raj and Uddhav Thackeray: मैं और राज मिलकर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे, भाजपा पर गरजे उद्धव ठाकरे, देखें वीडियो

Highlights त्रिभाषा फॉर्मूले पर फैसला मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का मुख्य हिस्सा था। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की, अंग्रेजी अखबार में काम किया लेकिन मराठी को लेकर कभी समझौता नहीं किया। रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं।

मुंबईः राज ठाकरे ने मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वह कर दिखाया जो बालासाहेब ठाकरे नहीं कर सके, मुझे और उद्धव को एक साथ लाना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं और राज ठाकरे मिलकर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मैं लगभग 20 वर्ष बाद उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लोगों की मजबूत एकता के कारण त्रिभाषा फार्मूले पर फैसला वापस लिया। त्रिभाषा फॉर्मूले पर फैसला मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का मुख्य हिस्सा था।

#WATCH | Visuals from Worli Dome in Mumbai, where leaders of Uddhav Thackeray faction (UBT) and Maharashtra Navnirman Sena (MNS) are holding a joint rally as the Maharashtra government scrapped two GRs to introduce Hindi as the third language.



NCP-SCP leader Jitendra Awhad also… pic.twitter.com/FuUAzNHf2d — ANI (@ANI) July 5, 2025

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray, NCP-SCP MP Supriya Sule, NCP-SCP leader Jitendra Awhad and others present at the joint rally at Worli Dome in Mumbai, after the Maharashtra government scrapped two GRs… pic.twitter.com/t7JtefjiD6— ANI (@ANI) July 5, 2025

Mumbai: Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, "You (BJP) have used us enough already. If you didn't have the support of Balasaheb Thackeray, who knew you in Maharashtra. Who are you to teach us about Hindutva? When riots were happening in Mumbai, then we Marathi people had… pic.twitter.com/BiOu4CYJ1Y — ANI (@ANI) July 5, 2025

Mumbai: Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, "When the BJP says that they want one Constitution, one Symbol and 1 Prime Minister, then they should remember that one symbol is the tricolour and not the BJP's flag, which is only a piece of cloth used to clean utensils."… pic.twitter.com/y4NQ9RHRhw— ANI (@ANI) July 5, 2025

Mumbai: Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, "They always ask us what we did for Marathi people in Mumbai during our rule in BMC. Now we are asking the question: in the last 11 years of your rule, what have you done? You have pushed away Mumbai's important establishment… pic.twitter.com/TjD1brHA0s— ANI (@ANI) July 5, 2025

बालासाहेब ठाकरे ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की, अंग्रेजी अखबार में काम किया लेकिन मराठी को लेकर कभी समझौता नहीं किया। दक्षिण भारत के कई राजनीतिक नेता और फिल्मी हस्तियां अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ी, लेकिन उन्हें तमिल और तेलुगु भाषा पर गर्व है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में राज ठाकरे के साथ एक रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray's son and party leader Aaditya Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray's son and party leader Amit Thackeray also present at the stage where both parties are holding a joint rally after the… pic.twitter.com/ACD5u9aOaD — ANI (@ANI) July 5, 2025

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "वे हमसे हमेशा पूछते हैं कि हमने BMC में अपने शासन के दौरान मुंबई में मराठी लोगों के लिए क्या किया। अब हम सवाल पूछ रहे हैं,आपके शासन के पिछले 11 वर्षों में, आपने क्या किया है? आपने मुंबई के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को गुजरात में धकेल दिया है। व्यवसाय गुजरात में स्थानांतरित हो रहे हैं। बड़े कार्यालय गुजरात जा रहे हैं।

हीरा व्यवसाय पहले ही गुजरात में स्थानांतरित हो चुका है, आपने महाराष्ट्र की रीढ़ तोड़ने के लिए सभी प्रयास किए हैं और ऐसा करना जारी रखा है, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं?" शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "जब भाजपा कहती है कि उन्हें एक संविधान, एक निशान और एक प्रधानमंत्री चाहिए, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि एक निशान तिरंगा है, न कि भाजपा का झंडा, जो बर्तन साफ ​​करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़े का एक टुकड़ा मात्र है।"

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं।" महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के सरकारी प्रस्ताव(जीआर) को रद्द करने के बाद, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) मुंबई के वर्ली डोम में एक संयुक्त रैली की।

Web Title: Raj and Uddhav Thackeray I and Raj Thackeray together gain power bmc Mumbai Municipal Corporation Maharashtra Uddhav Thackeray roars BJPwatch video