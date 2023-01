Bharat Jodo Yatra: जम्मू में राहुल गांधी ने जैकेट नहीं, पहना था रेनकोट, बारिश रुकते ही उतार दिया, कांग्रेस ने किया स्पष्ट

Highlights जैसे ही राहुल गांधी ने विंड-चीटर पहने देखा गया, इसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी कांग्रेस ने स्पष्ट करते हुए कहा- यह रेनकोट है, जैकेट नहीं! बारिश खत्म, रेनकोट उतर गया पार्टी द्वारा जारी वीडियो में कांग्रेस नेता रेनकोट को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं

जम्मू: जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के दौरान, जैकेट नहीं, रेनकोट पहना था और जैसे ही बारिश रुकी तो उनका रेनकोट भी उतर गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने अपने नेता का वीडियो साझा करते हुए यह दावा किया है।

दरअसल, तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी काले रंग की जैकेट पहनी है, लेकिन असल में वो रेनकोट था, जिसे राहुल गांधी ने बारिश बंद होने के बाद उतार दिया। बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी की सफेद टी-शर्ट ने इतनी बार सुर्खियां बटोरीं कि उन पर उनके प्रतिद्वंद्वियों ने भी हमला किया। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने हाल ही में एक घटना साझा की जिसने उन्हें सर्दी की ठंड के बावजूद जैकेट या स्वेटर पहनने से परहेज करने के लिए प्रेरित किया।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू-कश्मीर में है। जैसे ही उन्हें विंड-चीटर पहने देखा गया, इसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी। लेकिन पार्टी ने शुक्रवार दोपहर को स्पष्ट किया: "यह रेनकोट है, जैकेट नहीं! बारिश खत्म, रेनकोट उतर गया..." पार्टी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्हें विंड-चीटर को उतारते हुए दिखाया गया है। इससे पहले, पार्टी ने एक क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि बारिश पदयात्रा को रोक नहीं सकती।

It’s a Raincoat, not Jacket !



Rain over, Raincoat gone …



Shri @RahulGandhi in Jammu#BharatJodoYatraInJK#BharatJodoYatrapic.twitter.com/dKVSo4os94