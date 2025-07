Delhi Weather: दिल्ली-NCR में आज भी जारी रहेगी बारिश, अगले 7 दिनों तक रहेगा बुरा हाल; IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में गुरुवार की सुबह बारिश के साथ शुरू हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 31 जुलाई को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

आईएमडी ने कहा, "आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश/बिजली चमकने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 32° सेल्सियस और 23 से 25° सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4° सेल्सियस तक कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4° सेल्सियस तक कम रहेगा।"

मालूम हो कि भारी बारिश के बीच सुबह-सुबह ऑफिस जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी भारी बारिश के कारण भीषण जाम लगा रहा।

आईटीओ, महरौली-गुड़गांव रोड, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नेहरू प्लेस, कैलाश कॉलोनी रोड, धौला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, आरके पुरम, लाजपत नगर, तालकटोरा रोड, आज़ाद मार्केट अंडरपास और ज़खीरा अंडरपास समेत कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ।

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में जाम लगे चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कई इलाकों में पानी घुटनों तक बढ़ गया, जिससे कारें और दोपहिया वाहन आंशिक रूप से डूब गए।

इसके अलावा, जखीरा अंडरपास से लेकर कनॉट प्लेस और सफदरजंग अस्पताल से लेकर एलएनजेपी अस्पताल तक जलभराव के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए।

#WATCH | Delhi | Rain lashes parts of the national capital.



(Morning visuals from Janpath) pic.twitter.com/nwShJ1W41l