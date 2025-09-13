VIDEO: कुतुब मीनार से ऊंचा रेल ब्रिज, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 13, 2025 15:50 IST2025-09-13T15:50:33+5:302025-09-13T15:50:51+5:30

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर में 77,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वैष्णव ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाये जाने के बाद दिया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर में 77,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वैष्णव ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाये जाने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि मिजोरम को रेलवे संपर्क से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा और क्षेत्र के उत्पादों को नये बाजार तलाशने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, “पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का परिणाम है।”

टॅग्स :Ashwini VaishnavAshwini VaishnavNarendra Modiनरेंद्र मोदी