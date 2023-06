"राहुल राजनीति छोड़ दो...", विपक्ष की बैठक के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को 'देवदास' बताते हुए किया पोस्टर वार

Highlights विपक्ष की बैठक से पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है राहुल गांधी को बीजेपी ने देवदास बताया

पटना: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता को दिखाते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां आज पटना में बैठक कर रही है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए रणनीति तैयार करने वाली है लेकिन इससे पहले बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया है।

बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर वार का अद्भूत नजारा देखने को मिला।

दरअसल, शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 'वास्तविक जीवन के देवदास' के रूप में मजाक उड़ाते हुए पोस्टर लगाए गए। राहुल गांधी को देवदास के रूप में दिखाने वाला पोस्टर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस पोस्टर में राहुल गांधी को फिल्म देवदास में बोला गया ऐतिहासिक डायलॉग को फिर से राजनीतिक रंग देकर दिखाया गया है।

पोस्टर में एक ओर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर लगी है वहीं, उसके साथ लिखा है, ''ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू-नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो, वो दिन दूर नहीं जब सब मिल गए कहेंगे, कांग्रेसी (राहुल) राजनीति छोड़ दो।"

पोस्टर में फिल्म देवदास के रील देवदास शाहरूख खान को दिखाया गया है वहीं, असली देवदास के रूप में राहुल गांधी को दर्शाया गया है।

